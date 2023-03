Ukwa East

A- 16, AA-06, AAC-11,ADC-13,ADP-08,APC-560,APGA-646,APM-05,APP-890,BP-05,LP-2273,NNPP-28,NRM-07,PDP-2329,PRP-08,SDP-24,YPP-759,ZLP-17. VALID VOTES-7595. INVALID VOTES-166.TOTAL VOTES CAST-7761

Umunneochi LGA RETURNING OFFICER REMIGUS AJA

Registered voters-76813

ACCREDITED VOTES-13702

A-156

AA-06

AAC-25

ADC-71

ADP-28

APC-2034

APGA-581

APM-16

APP-679

BP-04

LP-5940

NNPP-76

NRM-07

PDP-3198

PRP-08

SDP-09

YPP-314

ZLP-12

TOTAL VALID VOTES -13164, INVALID-340

TOTAL VOTES CAST-13504

Abia Govenorship election Ukwa West Yusuf Ndukauaku

Registered voters 67990

Acc-11670

A-29

AA-01

AAC-05

ADC-130

ADP-14

APC-1209

APGA -830

APM-24

APP-699

BP-04

LP-2833

NNPP-24

NRM-13

PDP-4622

PRP-04

SDP-18

YPP-890

ZLP-22

TOTAL VALID VOTES 11371

INVALID-289

TOTAL VOTES CAST-11660

Bende LGA Abia State governorship election

Dr. Nzeako Chibueze from MOUAU

Accredited-22492, Registered voters 105182

A-48

AA-23

AAC-32

ADC-459

ADP-124

APC-2143

APGA -947

APM-44

APP-2733

BP-17

LP-9886

NNPP-110

NRM-33

PDP-3410

PRP-11

SDP-34

YPP-1667

ZLP-45

TOTAL VALID VOTES-21766

INVALID VOTES-675

TOTAL VOTED CAST-22441

BENDE, UZUAKOLI WARD 10 UNIT 002- BALLOT SNATCHING OF RESULTS AND ARMED ATTACK. THE EO ABANDONED EVERYTHING THERE.

OVER VOTING

Isiala North

Registered voters -102878

Accredited voters -32548

A-394

AA-08

AAC-12

ADC-77

ADP-20

APC-838

APGA-225

APM-29

APP-78

BP-09

LP-7323

NNPP-68

NRM-26

PDP-21741

PRP-14

SDP-36

YPP-1094

ZLP-18

TOTAL VALID VOTES 33010

INVALID 517

TOTAL VOTES CAST 32527

Isiala Ngwa South ABIA STATE

Prof. Wilson Ani

Accredited voters: 21678

Registered voters:85388

A-136

AA-4

AAC-14

ADC-39

ADP-22

APC-1580

APGA-366

APM-22

APP-124

BP-12

LP-7589

NNPP-105

NRM-40

PDP-9093

PRP-13

SDP-20

YPP-1691

ZLP-42

TOTAL VALID VOTES-20912

INVALID-692

TOTAL VOTES CAST-21604

HOODLUMS ATTACKED INEC AND BALLOT BOX SNATCHED

Arochukwu LGA Abia State

ENGR DR. C. OKORO

Accredited voters:17771

Registered voters:89614

A-247

AA-28

AAC-35

ADC-38

ADP-24

APC-1082

APGA-460

APM-17

APP-893

BP-22

LP-12689

NNPP-100

NRM-06

PDP-1280

PRP-19

SDP-18

YPP-410

ZLP-17

Valid VOTES:17385

Invalid votes:350

Total votes cast:17735

VIOLENCE LEADING TO CANCELLATION IN UTUTU

AMUVI OVER VOTING LEADING TO CANCELLATION

AROCHUKWU UNIT 2 VIOLENCE LEADING TO CANCELLATION