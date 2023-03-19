Ukwa East
A- 16, AA-06, AAC-11,ADC-13,ADP-08,APC-560,APGA-646,APM-05,APP-890,BP-05,LP-2273,NNPP-28,NRM-07,PDP-2329,PRP-08,SDP-24,YPP-759,ZLP-17. VALID VOTES-7595. INVALID VOTES-166.TOTAL VOTES CAST-7761
Umunneochi LGA RETURNING OFFICER REMIGUS AJA
Registered voters-76813
ACCREDITED VOTES-13702
A-156
AA-06
AAC-25
ADC-71
ADP-28
APC-2034
APGA-581
APM-16
APP-679
BP-04
LP-5940
NNPP-76
NRM-07
PDP-3198
PRP-08
SDP-09
YPP-314
ZLP-12
TOTAL VALID VOTES -13164, INVALID-340
TOTAL VOTES CAST-13504
Abia Govenorship election Ukwa West Yusuf Ndukauaku
Registered voters 67990
Acc-11670
A-29
AA-01
AAC-05
ADC-130
ADP-14
APC-1209
APGA -830
APM-24
APP-699
BP-04
LP-2833
NNPP-24
NRM-13
PDP-4622
PRP-04
SDP-18
YPP-890
ZLP-22
TOTAL VALID VOTES 11371
INVALID-289
TOTAL VOTES CAST-11660
Bende LGA Abia State governorship election
Dr. Nzeako Chibueze from MOUAU
Accredited-22492, Registered voters 105182
A-48
AA-23
AAC-32
ADC-459
ADP-124
APC-2143
APGA -947
APM-44
APP-2733
BP-17
LP-9886
NNPP-110
NRM-33
PDP-3410
PRP-11
SDP-34
YPP-1667
ZLP-45
TOTAL VALID VOTES-21766
INVALID VOTES-675
TOTAL VOTED CAST-22441
BENDE, UZUAKOLI WARD 10 UNIT 002- BALLOT SNATCHING OF RESULTS AND ARMED ATTACK. THE EO ABANDONED EVERYTHING THERE.
OVER VOTING
Isiala North
Registered voters -102878
Accredited voters -32548
A-394
AA-08
AAC-12
ADC-77
ADP-20
APC-838
APGA-225
APM-29
APP-78
BP-09
LP-7323
NNPP-68
NRM-26
PDP-21741
PRP-14
SDP-36
YPP-1094
ZLP-18
TOTAL VALID VOTES 33010
INVALID 517
TOTAL VOTES CAST 32527
Isiala Ngwa South ABIA STATE
Prof. Wilson Ani
Accredited voters: 21678
Registered voters:85388
A-136
AA-4
AAC-14
ADC-39
ADP-22
APC-1580
APGA-366
APM-22
APP-124
BP-12
LP-7589
NNPP-105
NRM-40
PDP-9093
PRP-13
SDP-20
YPP-1691
ZLP-42
TOTAL VALID VOTES-20912
INVALID-692
TOTAL VOTES CAST-21604
HOODLUMS ATTACKED INEC AND BALLOT BOX SNATCHED
[3/19, 2:16 PM] Okey Nation 2: Arochukwu LGA Abia State
ENGR DR. C. OKORO
Accredited voters:17771
Registered voters:89614
A-247
AA-28
AAC-35
ADC-38
ADP-24
APC-1082
APGA-460
APM-17
APP-893
BP-22
LP-12689
NNPP-100
NRM-06
PDP-1280
PRP-19
SDP-18
YPP-410
ZLP-17
Valid VOTES:17385
Invalid votes:350
Total votes cast:17735
VIOLENCE LEADING TO CANCELLATION IN UTUTU
AMUVI OVER VOTING LEADING TO CANCELLATION
AROCHUKWU UNIT 2 VIOLENCE LEADING TO CANCELLATION