From Priscilla Ediare, Ado-Ekiti

INDEPENDENT NATIONAL ELECTORAL COMMISSION (INEC)

EKITI STATE

OFFICIAL RESULT OF 2023 STATE HOUSE OF ASSEMBLY ELECTIONS IN EKITI STATE

Sequel to the conclusion of the state house of assembly elections in Ekiti state conducted on the 18th March, 2023, kindly find the attached result of the 26 state constituencies in the 16 local government areas of the state. It should be noted that the election was mostly peaceful throughout the state.

ADO 1

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

POLITICAL PARTY

TOTAL VOTES RECEIVED BY CANDIDATES/ POLITICAL PARTIES

REMARK

1

FADAHUNSI OLUSHOLA

F

AA

03

2

ALABI IKEOLU KEHINDE

M

AAC

34

3

AKANI AYO

M

ADC

33

4

OWOEYE SEUNASEWUMI

M

ADP

66

5

ADEGBITE AYODEJI ADEYINKA

M

APC

7,544

ELECTED

6

AYENI HASSAN TAIWO

M

LP

32

7

ADEBAYO ADENIYI OLUWASINA

M

NNPP

04

8

DAHUNSI OLUWASEUN SAMSON

M

NRM

04

9

BOLARINWA OMOI OMOLADE AYOOLA

M

PDP

438

10

ADERIBIGBE NIKORO MODUPE

F

PRP

03

11

OJO OLAKUNLE JOHN

M

SDP

676

ADO 11

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

POLITICAL PARTY

TOTAL VOTES SCORE

REMARK

1

OYINLANA ADEKEMI

F

AA

01

2

LAWAL ISMAEL AYODEJI

M

ADC

560

3

SALIU HASAN KEHINDE

M

ADP

127

4

OLAGBAJU BOLAJI

F

APC

8,178

ELECTED

5

OLANREWAJU GANIYU SEGUN

M

NNPP

06

6

OGUNDIPE OPEYEMI VICTOR

M

PDP

615

7

AFOLABI CLEMENT OLAIFE

M

SDP

744

AIYEKIRE/GBONYIN

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

POLITICAL PARTY

VOTES SCORE BY THE PARTIES/CANDIDATES

1

SUKANI PRINCE

M

ADC

20

2

OKUYIGA EYITAYO ADETEJU

F

APC

9,017

ELECTED

3

OSEKITA KIKELOMO

F

LP

18

4

ADELEYE OLISOLA TIMOTHY

M

NNPP

02

5

FASAKIN ADEOLU ALEX

M

PDP

922

6

OLUFEMI BANJO

M

SDP

5,560

EFON

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

OLU ABAYEMI

M

ADC

14

2

OLOWOOKERE BOSEDE YINKA

F

APC

6,386

ELECTED

3

OYENIYI OLUSOLA

F

LP

00

4

ABIODUN BOSEDE

F

NNPP

02

5

DARAMOLA JOHNSON ABAYOMI

M

PDP

1,029

6

ADEDAYO ADEMOLA

M

PRP

00

7

OGUNLEYE GBENGA ADESOJI

M

SDP

05

EKITI EAST 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

OLAYINKA OLUWAYEMISI CHRISTIANAH

F

AA

00

2

AKINWUMI CHARLES ADEMOLA

M

ADC

13

3

MADECOM OLAYEMI ADEYEMI

F

ADP

17

4

FATOBA OLUWOLE ABRAHAM

M

APC

3,595

5

BELLO KHADIJAT

F

LP

09

6

OJO ADENIYI OLUGBENGA

M

NNPP

04

6

ADEYEMI AKINDELE EMMANUEL

M

PDP

22

7

OGUNSAKIN OLAOYE OLADELE

M

SDP

4,566

ELECTED

EKITI EAST II

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

1

ILESANMI MAGARETH ANIKE

F

AA

00

2

AJAYI BABATUNDE LAWRENCE

M

ADC

16

3

OLAJUBU FELIX BODUNDE

M

ADP

28

4

AKANLE LATEEF OLUWOLE

M

APC

4,960

ELECTED

5

BABALOLA AYOMIDE OLUSOLA

M

LP

37

6

OLORUNSOGBON IFEOLUWA MATHEW

M

NNPP

2,426

7

OGUNTADE JOSEPH ABIODUN

M

PDP

576

8

FAKUNLE OLUTOYE

M

SDP

2960

EKITI WEST 1

S/N

NAME OF CANDIDATES

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

AKINTAYO JIDE

M

ADC

180

2

ODUNAYO TAWAKALITU

F

ADP

61

3

AGUNBIADE KAREEM

M

APC

8,656

ELECTED

4

ILUGBUSI OLAGBOYEGA OMISADE

M

LP

11

5

MAKANJUOLA ABDULWASIU ADEROUNMU

M

NNPP

11

6

ABIMBOLA AKINOLA STEPHEN

M

PDP

1,101

7

AJAYI PETER ROTIMI

M

SDP

1,311

EKITI WEST II

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

DAVID OLAOLUWA

M

AA

00

2

KUNLE JAYEOLA

M

ADP

18

3

BODE-ADEOYE OYEKOLA JOHNSON

M

APC

3,618

ELECTED

4

BABAJIDE ADENIYI SUNDAY

M

NNPP

01

5

ADELEYE ABRAHAM OLUSEGUN

M

PDP

2,770

6

LAWAL MURAINA FEMI

M

SDP

142

7

ONI TEJUMADE ENITAN

F

YPP

02

EKITI SOUTH WEST 1

S/N

NAME OF CANDIDATE

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

OGUNDIPE ADEKUNLE

M

ADC

19

2

AMONIWON AYODEJI DONALD

M

ADP

35

3

ADARAMODU KEHINDE ANTHONY

M

APC

5198

ELECTED

4

OJO OLAWOLE

M

LP

16

5

OLUWOLE BAMIDELE FESTUS

M

NNPP

01

6

OJAOMO TEMITOPE EDWARD

M

PDP

2000

7

OLOWOYEYE PAUL OLA

M

SDP

00

EKITI SOUTH WEST II

S/N

NAME

GENDER

PARTY

VOTES

REMARKS

1

OLAJUYIGBE ISREAL OLANIYI

M

ADC

106

2

OJELEYE AYODEJI AKEEM

M

ADP

1,469

3

IGE TOLULOPE MICHAEL

M

APC

4,846

ELECTED

4

AFOLAYAN LAWRENCE JIDE

M

NNPP

88

5

OJO LOVE ADENIKE

F

NRM

06

6

AFUYE AWOSODE OLUWASANMI

M

PDP

1,756

7

OLADIMEJI OLALEKAN SAMSON

M

SDP

266

EMURE

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1.

OWOSENI OLANIRAN

M

ADC

13

2.

ADEDIRAN OJO MICHAEL

M

ADP

56

3.

OGUNLADE MARIAM BIMBOLA FUNMILOLA

F

APC

7,892

ELECTED

4.

OLAKUNLE IBRAHIM

M

LP

05

5.

ADEBAYO COSMOS SETO

M

NNPP

00

6.

KOLADE OLADIJI STEPHEN

M

PDP

2,693

7.

AKINWALE RASHEED

M

SDP

13

8.

ADEYEMO ADESINA OPEYEMI

M

YPP

16

IDO/OSI 1 (INCONCLUSIVE)

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

IDO/OSI II

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

AYENI JOSEPH

M

ADC

12

2

AYODELE EMMANUEL

M

ADP

11

3

AYORINDE EBENEZER OLUWAYOMI

M

APC

4,463

ELECTED

4

FAMILONI AYODELE EMMANUEL

M

LP

04

5

ALONGE AYODELE EZEKIEL

M

PDP

589

6

OJO ADURALERE OLUWADARE

M

SDP

982

IJERO

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

AJEOGE OLANREWAJU ISAAC

M

ADC

33

2

YUSSUF AKINNIYI FATAI

M

ADP

57

3

OJO MARTINS ADEMOLA

M

APC

9,655

ELECTED

4

DARAMOLA OLUSOLA AJAYI

M

LP

06

5

BABALOLA BOSE

M

NNPP

10

6

ADEYEYE FUNMILAYO GRACE

F

NRM

08

7

DURODOLA RUFUS OLUWOLE

M

PDP

5,227

8

OLUWADARE JOHNSON OMOTAYO

M

PRP

10

9

OBANLA ADEBAYO ADEPOJU

M

SDP

456

10

OJO TAIWO OPEYEMI

F

YPP

213

11

ALADEYELU SEHINDE DAMILOLA

M

ZLP

05

IKERE 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

AKOMOLAFE WALE AKINPELU

M

ADC

28

2

ADAMOLEKUN OLATUNDE

M

ADP

59

3

OKE BABATUNDE

M

APC

5,871

ELECTED

4

ABDULKADIR MUTIAJ AJOKE

F

LP

11

5

ADEYINA CAROLINE BUKOLA

F

NNPP

00

6

OWOEYE OYENIYI MICHEAL

M

PDP

2,328

7

ALONGE STELLA OLUFUNMILAYO

F

SDP

326

IKERE II

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARK

1

AYENI AYODEJI JOHN

M

ADC

49

2

AJIJAFE BOYEDE

M

ADP

59

3

IDOWU LAWRENCE BABATUNDE

M

APC

5,186

ELECTED

4

OLOKO DANIEL

M

LP

06

5

ONIBONOJE ISAAC SHINA

M

NNPP

02

6

OLUSOLA SIMILOLUWA

F

PDP

3,188

7

AFOLABI ADEWALE JOSHUA

M

SDP

119

IKOLE 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

OGUNLEYE BIDEMI TOSIN

F

ADP

27

2

FATUNLA BABAFEMI SUNDAY

M

APC

7,522

ELECTED

3

SAMUEL JOY MODUPE

F

LP

27

4

OGUNMOLA OLATUNJI

M

NNPP

02

5

ANJORIN OLANREWAJU

M

PDP

1,830

6

DUROJAYE AKINWANDE OLUWASEFUNMI

M

SDP

3,245

7

FAJEMIBOLA OLUWADARE OLUWADARE

M

ZLP

12

IKOLE II

S/N

NAME

GENDER

POLITICA PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

ELEBUTE SEGUN ADEYEMI

M

ADP

430

2

ARIBASOYE ADEOYE STEPHEN

M

APC

5965

ELECTED

3

OLALEYE TAIWO BABAFEMI

M

NNPP

02

4

AWOYEMI ADESHINA OLADELE

M

NRM

13

5

AMERIJOYE DONALD OLALEKAN

M

PDP

1801

6

OMOLAYO OLUSOLA OJO

M

SDP

1938

ILEJEMEJE

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1.

AJAYI BODE SAMUEL

M

ADC

06

2.

OLOYE VICTORIA OLABISI

F

ADP

12

3.

OKIEMEN FAKUNLE IYABODE LYDIA

F

APC

3,881

ELECTED

4.

ABAYOMI EMMANUEL TUNDE

M

LP

47

5

OYINLOYE EMMANUEL ADENIYI

M

NNPP

01

6.

OWOLABI TAIWO THOMAS

M

PDP

2,205

7.

KUPOLATI OLAIYA

M

SDP

286

IREPODUN/IFELODUN 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

ADETUNJI JOEL BAMIDELE

M

ADC

14

2

BOSEDE OMOLARA

F

ADP

28

3

AKINDELE FEMI OLANREWAJU

M

APC

4,927

ELECTED

4

OGIDAN MARY BUSAYO

F

LP

00

5

OLUWADARE AMORENIKE

F

NNPP

33

6

AKOSILE AYOTUNDE NICHOLAS

M

NRM

11

7

ANIFOWOSE OLUWAFEMI

M

PDP

3,207

8

ADELEYE ADENIYI

M

PRP

04

9

OGUNDARE VICTOR ADESOJI

M

SDP

04

IREPODUN/ IFELODUN II

S/N

NAME

GENDER

POLITICAL PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

ANIFOWOSE JOSEPH OLANIREWAJU

M

AA

00

2

JAMIU HAKEEM AYODEJI

M

APC

4,792

ELECTED

3

ADELUGBA SAMUEL

M

LP

25

4

OGUNTUASE AYODEJI O

M

NNPP

06

5

OLAJIDE OLUGBENGA AYODEJI

M

PDP

1,193

6

OLOGUNTOYE OLUBUNMI ANIKEOLA

F

SDP

2,150

ISE /ORUN

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

PELEMO JOSEPH OLUFEMI

M

ADP

52

2

AJAYI AYODEJI MOSES

M

APC

6,785

3

DARAMOLA OLUGBENGA ROLAND

M

LP

44

4

JINADU FOLASAYO

F

NNPP

12

5

OGUNLADE OLAJIDE KEHINDE

M

PDP

582

6

OMOTAYO BABATUNDE E.

M

SDP

7,498

ELECTED

MOBA 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

OYINLOYE EMMANUEL ADENIYI

M

ADC

44

2

AGIM MARY

F

ADP

26

3

SOLANKE CHRISTIANA ABIMBOLA

F

APC

6,293

ELECTED

4

OJUOLAPE SAMUEL IYANDA

M

LP

03

5

AKANDE OLUFEMI MOSES

M

NNPP

01

6

ADEBAYO ADENIYI ADEKUNLE

M

PDP

280

7

OYINLOYE GABRIEL AKINLOYE

M

SDP

640

MOBA II

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1.

AYETAN ESTHER ABIODUN

F

AA

00

2.

AFOLAYAN OLAYINKA JAMES

M

ADC

09

3.

ADEWUMI TOBA

M

ADP

08

4.

AWONIYI JACOB ADEYEMI

M

APC

4,968

ELECTED

5.

OGUNJOBI OLUWANIFEMI JOHNSON

M

LP

01

6

AINA OLUWAJUWON IFEOLUWA

M

NNPP

256

7

ADEOGUN OYENIYI MOSES

M

PDP

2,157

8

AYOADE WAHAB OLAGOKE

M

SDP

08

OYE 1

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

ADEMOLA ADEYEMI

M

ADC

19

2

FALEYE OLUDARE

M

ADP

41

3

LONGE TEMITOPE ADEMOLA

M

APC

5,789

ELECTED

4

OJO FOLUSHO

M

LP

09

5

ADEWUMI FELIX DARE

M

NNPP

03

6

SAMSON AYODELE

M

PDP

1,364

7

OLATUNYA DEJI ALFRED

M

SDP

1,173

8

AKINOLA EBENEZER

M

ZLP

07

OYE II

S/N

NAME

GENDER

PARTY

TOTAL VOTES

REMARKS

1

ADEDAYE OLUGBENGA

M

ADC

44

2

APALOWO OLUWAFEMI

M

ADP

423

3

ODEBUNMI IDOWU SUNDAY

M

APC

6,699

ELECTED

4

OGUNLANA SAMUEL OLAKUNLE

M

NNPP

00

5

OJO KAYODE

M

PDP

717

6

FALOPE OLUWAFEMI TUNDE

M

PRP

06

7

ILESANMI BOSEDE MERCY

F

SDP

908

The election at Ido Osi State Constituency 1 is inconclusive. This is due to the fact that the margin of lead principle indicated a need for supplementary elections to be held in 3 Polling Units before a clear winner could emerge. This was born out of violent disruption of the voting process in three polling units of PU 003, PU 012 and PU 014 all in Registration Area (Ward) 01.

From the forgoing it is my delight to appreciate all the good people of Ekiti state who cooperated with us to achieve this feat. Especially the traditional rulers and ICCES.

Signed

Temitope Akanmu

Head of Voter Education and Publicity

INEC, EKITI STATE

For: Hon. Resident Electoral Commissioner

Ekiti State.